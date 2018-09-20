Моряки-североморцы провели учения по организации противодиверсионной обороны отряда кораблей и судов при стоянке на незащищенном рейде

Экипажи кораблей арктической группировки Северного флота провели учения по противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде в Чукотском море.

Учение состоялось во время стоянки на рейде посеёка Ванкарем в Чукотском море, где корабли пополняли запасы воды и топлива от танкера «Сергей Осипов». Главной целью проведенного учения стала отработка организации противодиверсионной обороны отряда кораблей и судов при стоянке на незащищенном рейде.

Как сообщает пресс-служба СФ, на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» были выставлены вахтенные посты наблюдения за акваторией, установлены многоствольные гранатометы для уничтожения условных подводных диверсантов.

Также были организованы водолазные посты, где в готовности к действию находились боевые пловцы подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами условного противника.

В ходе учений североморцы отработали гранатометание и стрельбу по маломерным надводным целям из штатного стрелкового оружия. После проведения учений и завершения пополнения запасов от танкера корабли и суда арктической группировки сформировали походный ордер для совершения перехода по маршруту Северного морского пути в западном направлении.