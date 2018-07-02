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Мурманская область. Арктика02.07.18 07:20

Моряки-североморцы собираются совершить гребно-парусный поход по маршруту Беломорск – Санкт-Петербург

1 июля в Кольском заливе прошла традиционная крейсерская шлюпочная гонка, соединяющая историческую и современную столицы Северного флота - города Полярный и Североморск. В соревнованиях приняли участие 11 команд из основных объединений и соединений флота.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, гонка стартовала в 10 часов из Екатерининской гавани, а около полудня первая шлюпка с гребцами команды «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил пересекла условную финишную черту - траверз причала № 1 в североморской бухте Ваенга. Её отрыв от ближайших преследователей – сборной объединения ВВС и ПВО «Гроза» составил несколько минут. Третьими  стали спортсмены армейского корпуса – команда «Армата».

Победителей и призёров поздравил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов во время церемонии, прошедшей на Приморской площади города Североморска сразу после подведения результатов соревнований. Командующий флотом отметил, что зарождение гребно-парусного спорта на Северном флоте произошло в далёком 1935 году, когда моряки совершили шлюпочный переход из Мурманска в Ленинград. Первая крейсерская гонка из главной базы флота Полярного в пункт базирования крупных надводных кораблей – Ваенга состоялась уже после Великой Отечественной войны – в 1947 году и постепенно вошла в традицию.

Адмирал Николай Евменов заявил, что в следующем году спортсменов-гребцов ожидают новые дистанции. Планируется провести шлюпочную гонку Мурманск-Североморск с ещё большим количеством команд. Также североморцев ожидает гребно-парусный поход по маршруту Беломорск – Санкт-Петербург. Работа над его организацией уже начата, сообщает пресс-служба СФ.

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