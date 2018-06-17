Моряки Североного флота «спасли» экипаж подлодки во время учений

Учения сил спасательного отряда Северного флота по оказанию помощи подводной лодке, лежащей на грунте, прошли в Кольском заливе Баренцева моря. В тренировке были задействованы экипажи судна «Георгий Титов» и подводного обитаемого аппарата АС-34.

Как сообщает пресс-служба СФ, спасатели выполнили нормативы по подготовке подводного аппарата к спуску на воду и работе на глубине, провели учение по звукоподводной связи, маневрирование и поиск условной подводной лодки. Экипаж аппарата отработал посадку на комингс-площадку стенд-макета подводной лодки на глубине 50 метров в губе Варламова Кольского залива.

После выполнения учебных задач автономный спасатель АС-34 был успешно поднят на борт спасательного судна «Георгий Титов». Действия спасателей получили положительную оценку.