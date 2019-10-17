Моряки СФ обнаружили в восточной части Средиземного моря байдарку без экипажа

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, моряки с крейсера «Маршал Устинов» обнаружили в восточной части Средиземного моря байдарку, в которой находились паспорта граждан Израиля 1959 и 1964 годов рождения и личные вещи. Членов плавсредства и владельцев документов в байдарке не было, их судьба неизвестна.

Моряки подняли байдарку на борт, составили опись вещей с фотографиями и сделали соответствующую запись в вахтенном журнале.

Позднее вещи и документы были переданы властям Кипра во время захода корабля в Лимассол, который состоялся 14 октября.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении судов выполняет задачи в Средиземном море с 22 августа. Североморцы посетили Алжир, Египет, Турцию и Грецию, а суда обеспечения совершили деловые заходы на Кипр и в Грецию.