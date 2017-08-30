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Мурманская область. Арктика30.08.17 09:12

Моряки-спасатели Северного флота готовы в Арктике оказать помощь всем нуждающимся

Спасатели Северного флота  имеют достаточно техники и опыта, чтобы оказать помощь всем терпящим бедствие в российской Арктике, сообщил в среду журналистам начальник Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) СФ капитан 1-го ранга Владимир Горбань. Для этого спасатели активно осваивают новую технику, в том числе уникальную для ВМФ России.

«Взять, например, тот же катер «Спасатель Кононенко», который вошёл в состав флота менее года назад. Это настоящее чудо техники!» - сказал начальник управления.

Этот катамаран, имеющий модульную конструкцию, может использоваться в качестве водолазного катера. На борту находятся три контейнера: один - с барокамерой, в другом хранится все снаряжение, в третьем - необитаемый подводный аппарат. «Поменять контейнеры - и вот уже перед вами пожарный катер», - сказал Горбань.

Спасатели Северного флота первыми из российских моряков получили мобильный комплекс водоотлива высокой производительности «МКВ-100». Он предназначен для удаления больших объёмов воды из затопленных отсеков кораблей и судов, откачки нефтепродуктов при ликвидации аварийных разливов и борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций.

«Мы получили также два катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040. Они очень удачные, а по своим габаритам - как давно нам известные и проверенные водолазные катера», - сообщил начальник УПАСР.

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