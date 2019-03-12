«Моржам» машины мешать не будут

В Мурманске в связи с проведением III Чемпионату мира и I Кубку Арктики по ледяному плаванию будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– на участке проезда от улицы Александрова до здания ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» с 00 часов 14 марта до 18 часов 17 марта;

– по улице Ленинградской от улицы Воровского улицы Профсоюзов с 00 до 23 часов 16 марта;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 17 до 22 часов 16 марта.

Также будет запрещена парковка и стоянка транспортных средств по левой стороне проезжей части улицы Александрова при движении от проспекта Героев-североморцев до проезда к зданию ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» с 00 часов 14 марта до 18 часов 17 марта.