«Моржи» окунулись в Кольский залив в преддверии «Гольфстрима»

Сегодня в Мурманске в рамках подготовки к фестивалю «Гольфстрим» в Кольском заливе состоялся пробный заплыв участников. Тревожные службы отработали взаимодействие с координатором соревнований и главным судьей. Специалисты в соответствии с картой приливов и отливов составили расписание заплывов.

– Меры безопасности во время проведения фестиваля будут усилены, стоянки автотранспорта, как в прошлые годы, под Кольским мостом не будет, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Места для парковки транспорта будут выделены вдоль улицы Подгорной в районе авторынка. От стоянки до места проведения фестиваля будет курсировать бесплатный автобус.

Напомним, полюбившийся мурманчанам и гостям города спортивный фестиваль «Гольфстрим» состоится 9 сентября в Мурманске в районе Кольского моста.

– В этом году программа фестиваля насыщенная, соревнования пройдут по 14 различным видам спорта: это заплыв через залив, пробег по мосту, минифутбол и другие, – рассказал заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Дмитрий Блохин. – Участвовать могут все желающие, для этого нужно подать заявку в комитет по физкультуре и спорту администрации города Мурманска.

Для того чтобы попробовать свои силы в массовом пробеге, подавать заявки не нужно. Как и в прошлые годы, участникам будут дарить футболки.