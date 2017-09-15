Мошенница за деньги «устраивала» северян в правоохранительные органы

В полицию Североморска в начале сентября поступила оперативная информация о том, что жительница областного центра, представляясь сотрудником отдела кадров одного из управлений правоохранительных ведомств региона, обещает содействие в трудоустройстве в данное управление.

В ходе специальных мероприятий подозреваемая – жительница Мурманска 1991 года рождения – была задержана полицейскими в момент получения 24 тысяч рублей от жителя ЗАТО 1995 года рождения в качестве вознаграждения за «помощь» в трудоустройстве.

Злоумышленницу доставили в отдел полиции и опросили. Ранее судимая за аналогичное преступления женщина призналась в содеянном, пояснив, что в настоящее время она нигде не работает. По факту в отношении мурманчанки следователем МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время следствием установлено ещё три эпизода преступной деятельности лже-сотрудницы правоохранительных органов, в том числе один эпизод произошёл ещё в 2012 году. Жертвами злоумышленницы становились малознакомые люди. Всего в результате обмана потерпевшие передали ей за «содействие» в трудоустройстве денежные средства в общем размере свыше 186 тысяч рублей. Полученные обманным путем денежные средства она уже потратила.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по всем эпизодам в отношении безработной мурманчанки возбуждены уголовные дела. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.