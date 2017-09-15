«Норникель» увеличивает перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиалаРедакция приглашает на работу видеооператора
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.09.17 13:36

Мошенница за деньги «устраивала» северян в правоохранительные органы

В полицию Североморска в начале сентября поступила оперативная информация о том, что жительница областного центра, представляясь сотрудником отдела кадров одного из управлений правоохранительных ведомств региона, обещает содействие в трудоустройстве в данное управление.

В ходе специальных мероприятий подозреваемая – жительница Мурманска 1991 года рождения – была задержана полицейскими в момент получения 24 тысяч рублей от жителя ЗАТО 1995 года рождения в качестве вознаграждения за «помощь» в трудоустройстве.

Злоумышленницу доставили в отдел полиции и опросили. Ранее судимая за аналогичное преступления женщина призналась в содеянном, пояснив, что в настоящее время она нигде не работает. По факту в отношении мурманчанки следователем МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время следствием установлено ещё три эпизода преступной деятельности лже-сотрудницы правоохранительных органов, в том числе один эпизод произошёл ещё в 2012 году. Жертвами злоумышленницы становились малознакомые люди. Всего в результате обмана потерпевшие передали ей за «содействие» в трудоустройстве денежные средства в общем размере свыше 186 тысяч рублей. Полученные обманным путем денежные средства она уже потратила.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по всем эпизодам в отношении безработной мурманчанки возбуждены уголовные дела. Подозреваемой  избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееАлексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 614 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Анна
15.09.17 09:51
Всем известно, что 30 августа 2017 года полицейские в Североморске Мурманской области задержали молодого человека и девушку, которые подозреваются в краже из магазинов шоколада в общей сложности на 6
Комментарий к новости:Мурманчанин, пострадавший в драке, не услышит решение суда
Ирина Косарева, пенсионерка.
15.09.17 09:40
Не нашла, где к вам обратиться, поэтому обращаюсь здесь. Во вчерашних новостях был показан очень хороший, полноценный сюжет про город Североморск, про госпожу Норину. Считаю журналиста, подготовившег
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
Евгения
14.09.17 21:07
Почему так мало дали?!! 4 года общего режима! Таких лечить нужно людей. 4 года - это ничтожно мало за искалеченную судьбу. Он выйдет и почувствует безнаказанность и начнет кровавые бои устраивать на у
Комментарий к новости:Мурманчанин, пострадавший в драке, не услышит решение суда
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире00:25«Доверие». Художественный фильм (16+)02:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа04:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиМинфин предлагает повысить базовую ставку взносов в Фонд страхования вкладов-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – почти на 12 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика