Мошенничество с квартирой для бывшей жены мурманчанина до тюрьмы довело

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1960 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Судом установлено, что мужчина после расторжения брака с потерпевшей, используя нотариально заверенную доверенность, выданную ему потерпевшей, продал принадлежащую ему и потерпевшей трёхкомнатную квартиру. Далее согласно достигнутой с потерпевшей договоренности, он должен был приобрести однокомнатную квартиру на имя потерпевшей на принадлежащую ей 1/2 часть денежных средств полученных им от продажи совместной трехкомнатной квартиры.

Подсудимый, злоупотребляя доверием потерпевшей, действуя из корыстных побуждений и получения материальной выгоды для себя, приобрёл в свою собственность однокомнатную квартиру, передав продавцу 1470 тысяч рублей. Затем представил в ГОБУ «МФЦ МО» по Первомайскому административному округу свидетельство о государственной регистрации права на однокомнатную квартиру, в соответствии с которым собственником помещения был указан он.

Потерпевшей бывший супруг передал изготовленное при неустановленных следствием обстоятельствах свидетельство о государственной регистрации права на приобретенную им однокомнатную квартиру, где собственником была указана она. В соответствии с заключением эксперта свидетельство о государственной регистрации права на имя потерпевшей изготовлено путем монтажа.

В результате преступления потерпевшей причинен ущерб на сумму 1650 тысяч рублей, преступные действия подсудимого повлекли лишение потерпевшей права на жилое помещение. Подсудимый вину не признал, пояснив, что действовал в интересах потерпевшей.

Судом мужчина приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.