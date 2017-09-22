Мошенничество в сфере страхования ведёт к удорожанию полисов

В Мурманске прошло очередное заседание комиссии по страховой деятельности Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Заседание прошло в расширенном составе – с участием представителей основных участников страхового рынка региона и представителями отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по г.Мурманску и отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Главным вопросом заседания стало взаимодействие страховщиков с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы в рамках работы по противодействию мошенничеству в сфере страхования.

Как отметил председатель комиссии Сергей Галкин, за последнее время взаимодействие органов внутренних дел со страховыми компаниями, направленное на выявление преступной деятельности страховых мошенников, существенно расширилось, и необходимо продолжить это сотрудничество, ведь чем больше на рынке мошенников, тем дороже будет становиться полис ОСАГО для остальных автовладельцев.

В ходе заседания также был затронут вопрос необоснованно завышенных сумм оценки ущерба. На сегодняшний день стоимость услуг по независимой технической экспертизе поврежденного транспортного средства никем не регламентирована, что зачастую влечет за собой излишнюю финансовую нагрузку на страховые компании.

По итогам встречи участники договорились о создании в рамках СПП МО постоянно действующей рабочей группы с участием органов власти и органов правопорядка. Рабочая группа будет заниматься вопросами совершенствования порядка урегулирования и документирования страховых случаев с целью противодействия мошенничеству в сфере страхования.