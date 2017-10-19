Мошенник через мобильный банк перевел на свой счет с найденного телефона 270 тысяч рублей

В полицию Кольского района обратился житель поселка Мурмаши с заявлением о краже денежных средств с его банковского счета. По словам потерпевшего, со счета неустановленным способом были сняты 270 тысяч рублей. Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что некоторое время назад он потерял мобильный телефон. Услугу «мобильный банк» он отключил не сразу. Через некоторое время, проверив баланс своего счета, выяснил, что у него пропала значительная денежная сумма.

По факту следователем кольского отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение суток сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кольскому району установили, что хищение денежных средств совершил ранее не судимый безработный житель Мурмашей. Найдя телефон, он с помощью услуги мобильный банк получил доступ к личному кабинету он-лайн банка и перевел на свой счет 270 тысяч рублей.

В свзяи с тем, что потерпевший не сразу обратился в полицию, на момент задержания полицейскими злоумышленник уже потратил похищенные денежные средства.

В настоящее время северянин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.