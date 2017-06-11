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Мурманская область. Арктика11.06.17 14:29

Мошенник из Кандалакши, воспользовавшись паспортом доверчивого знакомого, оформил на себя кредит на сумму 76 тысяч рублей

В полицию Кандалакши обратился 33-летний местный житель с заявление о том,  что, желая осуществить покупку товаров в кредит в одной из торговых точек города, он получил отказ из банка. Мужчине было отказано на основании того, что летом 2016 года на его имя был оформлен кредитный договор на сумму 73 тысячи рублей для приобретения мобильного телефона и аксессуаров к нему, однако платежи в счет погашения кредита в банк не поступали.

В ходе проведения проверки потерпевший был опрошен сотрудниками полиции. Мужчина пояснил, что кредитный договор он не заключал, телефон не приобретал. Также потерпевший вспомнил, что в июне прошлого года на короткое время он передавал свой паспорт знакомому.

По данному факту было возбуждено уголовное дело  по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники уголовного розыска кандалакшской полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что мошенничество совершил ранее многократно судимый за аналогичные преступления 30-летний кандалакшанин.

Злоумышленник пояснил, что с заявителем они имеют достаточно схожую внешность. Имея на руках паспорт потерпевшего, он решил воспользоваться этим обстоятельством и оформил кредит на покупку, при возвращении паспорта владельцу об этом факте умолчал.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», в настоящее время мужчине  избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

 

 

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