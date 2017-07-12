Мошенник из Курганской области, прикинувшись сотрудником банка, обманул мурманчанку на 30 тысяч рублей

В отдел полиции обратилась женщина 1964 года рождения. Потерпевшая сообщила, что неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, в ходе телефонного разговора сообщил заявительнице о том, что с её банковского счёта мошенники пытались снять денежные средства. «Сотрудник» убедил женщину тем, что для предотвращения мошеннических действий ей необходимо назвать номер банковской карты, дату выпуска и код безопасности.

Вскоре потерпевшей пришло оповещение от мобильного банка о списании с её расчётного счёта денежных средств в сумме 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, номер телефона, с которого звонил злоумышленник, как установили сотрудники полиции, оказался зарегистрирован в Курганской области.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.