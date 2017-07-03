Мошенник из Ростовской области обманул доверчивого пенсионера из Мурманска на 35 тысяч рублей

В полицию Мурманска обратился пенсионер 1964 года рождения. Потерпевший рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный. Собеседник сообщил, что ему полагается компенсация за приобретенные в 2015 году медицинские препараты. Якобы они оказались некачественными, и теперь всем, кто приобретал данные препараты, полагается компенсация.

Пенсионер поверил мошеннику и перевёл 35 тысяч рублей на указанный неизвестным счёт. Перезвонив злоумышленнику, чтобы узнать когда он получит положенную компенсации, пенсионер услышал, что абонент недоступен. Попытки связаться с мошенником оказались безуспешными, и мурмачанин отправился в полицию писать заявление о мошенничестве.

О подобных способах обмана он знал из СМИ, однако всё равно поверил неизвестному.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе проверки установлено, что потерпевший общался со злоумышленником по номеру, зарегистрированному в Ростовской области.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.