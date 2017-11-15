Мошенник из Санкт-Петербурга выманил у мурманчанина 121 тысячу рублей

В Мурманске зарегистрирован очередной случай дистанционного мошенничества. За помощью в отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратился 52-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским о совершенном в отношении него мошенничестве.

Заявитель пояснил, что 8 ноября во Всемирной паутине, на одном из сайтов бесплатных объявлений он обнаружил информацию о розничной и оптовой продаже омывающей жидкости для автомобилей. Договорившись о сделке в ходе общения с автором объявления по телефону, он оформил заказ крупной партии данного товара и согласился произвести предоплату заказа, подтверждающую его намерения.

«Продавец» предложил перечислить деньги ему на карту, указав ее расчетный счет. Заявитель перевел денежные средства в размере 24 тысяч рублей, воспользовавшись онлайн-приложением.

Поставка товара была запланирована на 10 ноября, однако он не поступил в назначенный день. Заявитель связался с «продавцом», который в ходе разговора пояснил, что грузовая машина с товаром находится в пути и необходимо внести оставшуюся стоимость товара. Заявитель снова перевел денежные средства в размере 97 тысяч 500 рублей.

После совершения банковской операции связь с автором объявления прервалась. Оплаченный полностью товар заявитель так и не получил.

Таким образом, мошенник завладел деньгами потерпевшего в сумме 121 тысячи 500 рублей.

Мужчина понял, что стал жертвой преступления, и обратился в полицию. О подобных фактах мошенничества ему было известно из средств массовой информации.

Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильного номера, зарегистрированного в Санкт Петербурге.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту в отношении неустановленного лица дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено и расследуется уголовное дело.