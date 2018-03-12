Мошенник из Тюменской области по телефону развёл пожилого мурманчанина на 100 тысяч рублей

В дежурную часть Мурманска с заявлением о хищении денежных средств со счёта банковской карты обратился 67-летний житель города. Полицейские в результате опроса потерпевшего выяснили, что ему на мобильный телефон поступило смс-сообщение с ложными сведениями о том, что его банковская карта будет заблокирована.

Пенсионер сразу перезвонил по указанному в сообщении номеру телефона. Злоумышленник, представившись сотрудником службы безопасности банка, убедил пенсионера пройти к ближайшему банкомату и совершить под диктовку определенные действия, чтобы его банковскую карту не заблокировали. Спустя некоторое время со счёта банковской карты потерпевшего были списаны денежные средства в сумме 100 тысяч рублей.

Думая, что произошла ошибка, заявитель попытался связаться с «сотрудником банка», но безуспешно – его телефон уже был отключен. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Ранее о подобных способах мошенничества ему было известно из различных источников.

Полицейскими установлено, что связь поддерживалась по абонентскому номеру, зарегистрированному в Тюменской области. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в настоящее время по данному факту проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.