Мошенник из Волгоградской области выудил у пожилого северянина 40 тысяч рублей, прикинувшись двоюродным братом

В полицию г.Полярный ОМВД России по ЗАТО Александровск обратился пенсионер с заявлением о совершенном в отношении него телефонном мошенничестве. Потерпевший рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный и представился двоюродным братом. При этом потерпевший сам его назвал именем родственника, чем дал возможность мошеннику продолжить разговор.

Злоумышленник сообщил пожилому человеку о том, что совершил ДТП и ему срочно нужны деньги. Северянин, не проверив информацию, отправился в банк и перевел на счёт, продиктованный ему неизвестным, 40 тысяч рублей. Только после этого пенсионер позвонил настоящему родственнику и узнал, что тот никакого ДТП не совершал и денег не просил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что мошенник звонил потерпевшему с номера, зарегистрированного в Волгоградской области.