Мошенник-кандалакшанин подменил одежду во время примерки

В дежурную часть отдела полиции города Кандалакши обратился 24-летний житель города Полярные Зори и сообщил, что в отношении него совершено мошенничество.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и установили, что он работает курьером в фирме по продаже одежды. Молодой человек прибыл по адресу в Кандалакше, чтобы передать покупателю верхнюю одежду на сумму около 80 тысяч рублей, ранее заказанную через интернет. У подъезда жилого дома курьера встретил мужчина, который не представился, но сказал, что готов оплатить заказ после примерки вещей? и забрал их для этого к себе домой. Курьер остался ждать у подъезда.

Через некоторое время злоумышленник вернул вещи курьеру, сказав, что они ему не подошли и он отказывается от их приобретения. Позднее, когда потерпевший стал осматривать возвращенный товар, он обнаружил, что часть новой одежды подменена на старую, ношенную. Ущерб, причиненный фирме от подмены, составил более 45 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что мошенничество совершил безработный, ранее судимый 26-летний житель Кандалакши. Злоумышленник пояснил, что он действительно заказал несколько предметов верхней одежды с целью приобретения части из них, но воспользовавшись доверчивостью курьера, решился на подмену понравившейся ему одежды, о последствиях содеянного он в тот момент не задумывался.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, похищенные вещи изъяты. В отношении северянина по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде.