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Мурманская область. Арктика08.06.17 10:43

Мошенник обманул жительницу Полярного при продаже шкафа

В ОМВД России по ЗАТО Александровск в конце мая текущего года обратилась жительница Полярного  с заявлением о мошенничестве. Заявительница рассказала полицейским, что собиралась приобрести шкаф. Женщина обратилась в магазин, однако желаемой модели шкафа в этот день не оказалось. Продавец мебельного магазина взял у неё контакты и пообещал связаться с ней, когда будет поставка мебели.

Через какое-то время мужчина перезвонил ей и предложил подписать договор на поставку мебели. Злоумышленник приехал к ней домой, и потерпевшая подписала договор на бланке магазина, после чего передала продавцу 9 тысяч рублей. Однако заказанной мебели она так и не получила, а в магазине ей сообщили, что продавец, с которым она подписала договор, уволился некоторое время назад.

Сотрудники полиции в ходе процессуальной проверки установили личность подозреваемого в мошенничестве и опросили его. Ранее не судимый житель Полярного, 1987 года рождения, признался, что присвоил деньги покупательницы. После увольнения из магазина он вспомнил, что женщина обращалась за шкафом, и решил обмануть её, для чего позвонил ей и предложить подписать договор на поставку мебели от имени магазина. Денежные средства, похищенные обманным путем, он успел потратить.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении бывшего продавца магазина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

 

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