Мошенник, обманувший Пенсионный фонд на 1,6 млн рублей, отделается условным сроком

Прокуратурой города Североморска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого бывшего старшего инспектора Управления Пенсионного фонда РФ в ЗАТО г. Североморск, 1986 года рождения обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подсудимый разработал преступную схему, согласно которой в период с 12 августа 2016 года по 23 июля 2017 года вносил заведомо ложную информацию в служебные документы Управления Пенсионного фонда РФ в ЗАТО г. Североморск, куда включал сведения о необходимости выплаты пенсий заранее специально подобранным им лицам, которые фактически получателями пенсий не являлись. После чего в данный период на счета указанных лиц были перечислены денежные средства в виде пенсий на общую сумму 1 млн 600 тыс. рублей, то есть в особо крупном размере, которые ими были обналичены и переданы подсудимому.

Вместе с тем, судом принято во внимание, что подсудимый ранее не судим, полностью добровольно возместил причиненный преступлением ущерб, в связи с чем наказание назначено условно с испытательным сроком 3 года.

Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по Мурманской области. Приговор не вступил в законную силу.