Мошенник-продавец обманул жителя Кандалакши на 151 тысячу рублей

В дежурную часть кандалакшской полиции обратился 47-летний житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Потерпевший рассказал, что в объявлении, размещенном на одном из интернет-сайтов, он нашёл сообщение о продаже автомобиля.

Мужчина позвонил по указанному номеру. Неизвестный абонент, сообщив в ходе телефонного разговора ложные сведения, убедил потерпевшего перевести в качестве предоплаты денежные средства в сумме 151 тысячи рублей на указанный расчётный счёт. Однако после осуществления перевода, «продавец» перестал отвечать на звонки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейскими в рамках расследования установлено, что о подобных фактах мошенничеств потерпевший знал из средств массовой информации.