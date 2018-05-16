РАМКИ ЗАКОНА: На каждого простофилю найдётся свой мошенникЯркий «макияж» для промобъектов Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.05.18 12:10

Мошенник-рецидивист похитил неисправный автомобиль и продал его

В полицию Мурманска в начале мая обратился местный житель с заявлением о пропаже принадлежащего ему автомобиля «Рено SR». Транспортное средство находилось в неисправном состоянии, в связи с чем владелец припарковал его на территории автогородка по ул. Рогозерской, периодически проверяя его сохранность. В один из дней, прибыв на территорию автогородка, хозяин машины обнаружил, что автомобиль похищен неизвестными лицами. Сумма причиненного ему ущерба составила 80 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Мурманску в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что кража неисправной иномарки произошла путем буксировки на гибкой сцепке. Подозреваемый в деянии – ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества житель областного центра 1982 года рождения – тайно вывез бесхозный по его мнению автомобиль с целью дальнейшей продажи.

В ходе специальной операции злоумышленник был задержан оперативниками Октябрьского отдела полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии. Транспортное средство, которое похититель уже успел продать, изъято.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам  преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 452 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Наталья
15.05.18 22:56
Здравствуйте ,у нашего дома по адресу старостина 67 стоит ооочень ржавая сломаная машина колеса заберите и ее тоже очень мешает
Комментарий к новости:«Мурманск – город чистоты» - город без автохлама
Вадим Пашимиый
13.05.18 19:43
Да Егор сам Зверюга ))
Комментарий к новости:Участники проекта «Новая ВЕСна» продолжают борьбу с лишними килограммами
Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:00«Международные новости». Информационная программа15:30«Без обмана». Документальный цикл (12+)16:15«Врачи». Ток-шоу (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика