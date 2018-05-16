Мошенник-рецидивист похитил неисправный автомобиль и продал его

В полицию Мурманска в начале мая обратился местный житель с заявлением о пропаже принадлежащего ему автомобиля «Рено SR». Транспортное средство находилось в неисправном состоянии, в связи с чем владелец припарковал его на территории автогородка по ул. Рогозерской, периодически проверяя его сохранность. В один из дней, прибыв на территорию автогородка, хозяин машины обнаружил, что автомобиль похищен неизвестными лицами. Сумма причиненного ему ущерба составила 80 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Мурманску в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что кража неисправной иномарки произошла путем буксировки на гибкой сцепке. Подозреваемый в деянии – ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества житель областного центра 1982 года рождения – тайно вывез бесхозный по его мнению автомобиль с целью дальнейшей продажи.

В ходе специальной операции злоумышленник был задержан оперативниками Октябрьского отдела полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии. Транспортное средство, которое похититель уже успел продать, изъято.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.