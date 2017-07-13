Мошенники часто используют в своих корыстных целях убеждённость многих граждан в продажности органов правопорядка

В полицию Мурманска обратился житель Первомайского округа областного центра с заявлением о попытке совершения в отношении его жены мошеннических действий. Мужчина рассказал полицейским, что его супруге на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного лица.

Собеседник, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил ложные сведения о задержании ее несовершеннолетнего сына за совершение преступления, и что для прекращения уголовного дела ей необходимо заплатить 100 тысяч рублей. Мошенник пояснил, что данная сумма необходима для того, чтобы «откупиться» от сотрудников правоохранительных органов.

Родители мальчика незамедлительно отправились в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску. Мурманчане о подобных фактах обмана знали из сообщений в средствах массовой информации.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.