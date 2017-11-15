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Мурманская область. Арктика15.11.17 16:12

Мошенники готовятся к Новому году, выманивая у доверчивых северян крупные суммы денег

В Мурманске полицейскими за минувшие сутки зарегистрировано несколько сообщений о мошенничествах, совершенных дистанционным способом.

В дежурную часть поступило сообщение от 70-летней пенсионерки о том, что неизвестный совершил в отношении нее мошеннические действия. Позвонив на мобильный телефон, он представился сыном потерпевшей и пояснил, что причинил человеку телесные повреждения. Для того чтобы «решить» проблему, необходимо срочно перевести денежные средства. Потерпевшая, не задумываясь, проследовала к ближайшему банкомату и перевела денежные средства в сумме 295 тысяч 850 рублей на счет указываемой банковской карты.

Аналогичным способом в Мурманске было совершено телефонное мошенничество в отношении пенсионерки 1939 года рождения. Звонивший представился внуком заявительницы и рассказал, что он сбил на машине человека и для того, чтобы «замять дело», необходимо заплатить потерпевшему 50 тысяч рублей. Он сообщил, что за деньгами приедет доверенное лицо. Пожилая женщина собрала деньги и передала их водителю. В результате злоумышленник завладел ее денежными средствами в сумме 50 тысяч рублей.

В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску обратился мурманчанин 1944 года рождения. Пенсионер сообщил, что ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение о списании денежных средств в размере 4500 рублей со счета банковской карты. Заявитель сразу перезвонил по указанному в сообщении номеру телефона. На звонок ответил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил пенсионеру, что для возвращения списанной суммы необходимо продиктовать реквизиты банковской карты. Заявитель по телефону сообщил всю информацию. Мошенник получил доступ к счету пенсионера, после чего со счета были списаны денежные средства в сумме 130 тысяч 683 рублей. Потерпевший поняв, что его обманули, обратился в полицию.

68-летняя жительница областного центра, обратившись за помощью в органы внутренних дел, рассказала полицейским о том, что она разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже варенья. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сказал, что готов приобрести варенье. Деньги за покупку «покупатель» предложил перечислить на счет её банковской карты. Для этого он убедил заявительницу продиктовать реквизиты банковской карты, а также код, присланный на мобильный телефон. Женщина продиктовала все данные, после чего ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение о списании денежных средств в сумме 10 тысяч рублей.

Все потерпевшие знали о подобных способах мошенничества из средств массовой информации.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела, сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, сообщает УМВД России по городу Мурманску.

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