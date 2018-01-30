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Мурманская область. Арктика30.01.18 09:50

Мошенники готовятся поживиться за счёт болельщиков ЧМ по футболу 2018 года с помощью фальшивых банкоматов

В местах массового наплыва туристов в России существенно выросла вероятность появления фальшивых банкоматов, сделанных из бывших в употреблении устройств, пишет газета «Коммерсант». Человеку, незнакомому с российской банковской инфраструктурой, заметить подделку сложно, а предъявлять претензии просто некому.

Злоумышленники покупают настоящие, бывшие в употреблении банкоматы и оснащают их скимминговыми устройствами. Клиент вставляет в банкомат карту и вводит PIN-код, чтобы снять деньги, а на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, и мошенники получают данные карты. Стоимость такого устройства может варьироваться от 10 до 100 тысяч рублей.

Предъявить претензии одураченным гражданам просто некому, вернуть похищенные средства фактически невозможно. Если банкомат «ничей», то потребовать деньги не с кого, пояснил исполнительный директор «HEADS Consulting» Никита Куликов.

Вероятность появления фальшивых банкоматов существенно возрастает в условиях массового наплыва туристов, например во время ЧМ-2018, полагает издание. К тому же, как выясняется, Центробанк не учёл подобные риски в своих рекомендациях по противодействию хищению средств с банковских карт во время чемпионата, указывают в правоохранительных органах.

Однако фальшивый банкомат может маскироваться под устройство известного банка, фактически не принадлежа ни одному банку, и, если ни у кого не вызовет подозрений, может работать очень долго.

В России фальшивые банкоматы выявлялись в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево, а также в двух крупных торговых центрах, в том числе в «Охотном Ряду». Там такое устройство простояло два месяца, прежде чем полиция его нашла.

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