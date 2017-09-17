Мошенники из Курганской области облапошили мурманчанина почти на 10 тысяч рублей

В полицию обратился мурманчанин 1948 года рождения с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий. Он рассказал полицейским, что когда находился на работе, ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение с текстом: «оплата услуг на сумму 4800 рублей прошла успешно». Мужчина перезвонил по номеру, указанному в сообщении. На звонок ответила девушка, которая представилась сотрудницей банка. Она пояснила, что данное сообщение заявителю прислали мошенники и для активации системы безопасности необходимо сообщить реквизиты банковской карты. Мужчина продиктовал данные банковской карты, после чего ему пришло сообщение о подключении онлайн-банка.

Придя домой, заявитель рассказал о данном случае своей супруге, которая поняла, что её муж стал жертвой мошенника. Они обратились в отделение банка, расположенного по улице Щербакова. Сотрудница банка сообщила им о том, что со счёта банковской карты потерпевшего были списаны денежные средства в размере 9 тысяч 600 рублей.

Пенсионер знал о подобных видах мошенничества из различных источников. Номер телефона, с которого звонила злоумышленница, как установили сотрудники полиции, зарегистрирован в Курганской области.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено и расследуется уголовное дело по данному факту.