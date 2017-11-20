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Мурманская область. Арктика20.11.17 07:10

Мошенники из Перми и Челябинской области оставили северян без денег

В полицию Мурманска 17 ноября обратилась жительница Первомайского округа областного центра с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что ей пришло смс-сообщение о списании с её банковской карты денег в сумме 4,5 тысячи рублей. Перезвонив по указанному в сообщении номеру, потерпевшая узнала от собеседника, который представился сотрудником банка, что смс-сообщение прислали мошенники.

Под предлогом проверки, действительно ли проведена операция списания, неизвестный потребовал назвать все персональные данные карты, а также коды доступа, которые потерпевшей пришли на телефон. Получив полный доступ к банковскому счету мурманчанки, злоумышленник завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 100 тысяч рублей.

Как установили полицейские, мурманчанка общалась  с мошенником по телефону, зарегистрированному в Челябинской области.

В этот же день в полицию Мончегорска обратился потерпевший, которого обманули по такой же схеме после получения смс-сообщения о списании денежных средств в сумме 7,5 тысячи рублей. Когда потерпевший позвонил по указанному в сообщении номеру, неизвестный, представившись сотрудником банка, сообщил, что это смс-сообщение прислали мошенники. Под предлогом проверки, проводились ли операции списания, мошенник узнал все персональные данные карты и пароли, которые приходили на мобильный телефон северянина. После этого лжесотрудник банка, получив полный доступ к банковскому счету потерпевшего, завладел более 93 тысячами рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе проверки было установлено, что житель Мончегорска общался с неизвестным по телефону, зарегистрированному в г.Пермь.

 

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