Мошенники нанесли ущерб на сумму не менее 8 млн рублей банку ОАО «ПСБ»

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска выявлен факт совершения неустановленными лицами преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В ходе проведения проверки было установлено, что судебными приказами мировых судей Первомайского судебного района г.Мурманска со 107 граждан РФ в пользу банка ОАО «ПСБ» взыскана задолженность по договору о предоставлении кредита по счёту банковской карты.

Между тем, как показала проверка, сами граждане в банк за получением кредита не обращались. Для получения указанных кредитных карт в банке ОАО «ПСБ» неустановленные лица предоставили заведомо ложные и недостоверные сведения относительно паспортных данных граждан РФ.

В результате незаконных действий неустановленных лиц банку ОАО «ПСБ» причинён ущерб на сумму не менее 8 млн рублей.

Для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц материалы проверки были направлены прокурором в следственный орган.

По материалам прокурорской проверки СЧ СУ УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.