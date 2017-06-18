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Мурманская область. Арктика18.06.17 08:41

Мошенники наживаются на уверенности северян, что все полицейские взяточники

За сутки в Мурманской области зарегистрировано два случая телефонного мошенничества, совершенного в отношении пожилых жителей Заполярья.

Так, 16 июня неизвестный позвонил на стационарный телефон жительнице Мончегорска 1930 года рождения, и, представившись сотрудником полиции, сообщил об уголовном преследовании внука за ДТП. По словам звонившего, внука «освободят», если бабушка передаст через курьера полицейскому 300 тысяч рублей.

Пенсионерка, поверив мошеннику, передала у квартиры курьеру требуемую денежную сумму. Только после этого она узнала, что её внук никакого ДТП не совершал и полицейские не просили никаких денег за его «освобождение».

Аналогичным способом мошенники пытались обмануть жительницу Первомайского округа Мурманска. Пенсионерке 1949 года рождения позвонил неизвестный и представился следователем Поповым. Лжеследователь сообщил северянке об  уголовном преследовании внука  за ДТП, чтобы его освободить от уголовной ответственности, необходимо отдать 300 тысяч рублей. Пенсионерка, зная о подобных случаях мошенничества, прекратила общение с мошенником по телефону и сообщила о подозрительном звонке в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Сотрудники полиции еще раз убедительно просят граждан довести до пожилых родственников информацию о подобных случаях обмана.

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