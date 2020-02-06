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Мурманская область. Арктика06.02.20 17:43

Мошенники постоянно придумывают новые способы совершения преступлений

В органах внутренних дел Мурманской области продолжают регистрироваться случаи хищения денежных средств с банковских карт. Только в текущем году жертвами подобной схемы мошенничества стали более 100 жителей Мурманской области.

Вот несколько случаев: в январе т.г. потерпевшему, проживающему в Мончегорске, поступил звонок от лица, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Уведомив о сбое в системе, он попросил потерпевшего сообщить данные банковской карты. Мужчина не задумываясь продиктовал злоумышленнику номер и CVV-код карты, в результате лишился 659 тысяч рублей.

Житель города Мурманска также сообщил мошеннику, представившемуся сотрудником банка, реквизиты своей банковской карты, после чего с его счета были списаны денежные средства в сумме 424 тысяч рублей.

В 2020 году таким образом мошенники обманули более 7 человек, ущерб причиненный потерпевшим составил более 100 тысяч рублей.

На территории Мурманской области участились случаи, когда мошенники на сайтах предлагают услуги по продаже и доставке различных товаров на условиях предоплаты. Граждане делают заказ, затем оплачивают покупку с помощью электронных кошельков либо иным способом и тщетно ждут доставки.

Как прозвучало на пресс-конференции УМВД России по Мурманской области, например, житель Кандалакши через интернет пытался приобрести снегоход.  Деньги в сумме 134  тысяч рублей в качестве предоплаты перевёл на банковский счёт мошенника. Мурманчанин пытался через сайт приобрести ноутбук и лишился 40 тысяч рублей.

Стражи порядка  напоминают, что среди мошенников популярны сайты бесплатных объявлений.

Следует насторожиться, если откликнувшийся на объявление покупатель настаивает на оплате товара исключительно на вашу банковскую карту. При этом мошенники просят номер карты, секретные данные с ее обратной стороны, коды из приходящих из банка СМС для подтверждения операции или доступа в ваш онлайн-банкинг. Получив доступ к вашему счету, мошенник может снять не только наличные средства с дебетовой карты, но и деньги в пределах установленных банком лимитов с кредитной карты.

Так один из жителей Ленинского округа  Мурманска разместил на сайте объявление о сдаче квартиры, и на следующий же день ему позвонил мужчина, сказав, что желает снять жилье. Оплату он хотел произвести по карте одного из банков, осуществив перевод.  Доверчивый продавец не задумываясь сообщил мошеннику все реквизиты своей банковской карты, которые тот попросил, в результате лишился 80 тысяч рублей, имевшихся на счету. 

Кроме того, участились случаи совершения мошенничеств под предлогом компенсации за ранее приобретенные товары, медикаменты или биологические добавки.

Сотрудниками следствия совместно с оперативными подразделениями органов внутренних дел Мурманской области регулярно наращивается потенциал сил и средств, направленный на эффективное выявление, предупреждение и раскрытие преступлений данного вида.

Вместе с тем, раскрытие таких преступлений осложняется тем, что в подавляющем большинстве они совершаются лицами, находящимися за пределами Мурманской области.

 

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