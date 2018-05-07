Мошенники придумывают все новые схемы обмана

В Оленегорске сократилось число корыстных преступлений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием граждан. С начала 2018 года в полицию города Оленегорска поступило 4 заявления о мошенничестве, за тот же период 2017 года их было зарегистрировано в два раза больше. Однако в дежурную часть отдела полиции города продолжают поступать заявления о мошенничествах. Злоумышленники придумывают новые и новые схемы преступных действий.

Одним из недавно появившихся видов мошенничества является «установка приборов учета». Представители коммерческих организаций, зарегистрированных в городах Санкт-Петербурге и Москве, приходят домой к пожилым людям и предлагают установить индивидуальные приборы учета воды или фильтры для воды. При этом составляется полный пакет документов (договор, акт приема выполненных работ). Как правило, перечисленные в договоре услуги выполняются в полном объёме. Однако стоимость приборов и выполненных работ не определена компанией, осуществляющих продажу приборов. В связи с этим мошенники, пользуясь доверчивостью пожилых граждан, предлагают приобрести приборы по значительно завышенной стоимости. Она всегда составляет более 100 тысяч рублей.

В первую очередь жертвами аферистов становятся незащищенные слои населения - пенсионеры. Так, недавно к полицейским за помощью обратился гражданин, сообщив, что в отношении его пожилой матери совершены мошеннические действия. В ходе проверки установлено, потерпевшая пустила в свою квартиру трех неизвестных ей молодых людей, которые представились специалистами по установке фильтров воды «Уникорн». Они пояснили доверчивой женщине, что она сможет пить воду из крана без вреда для здоровья, что заинтересовало потерпевшую.

После установки фильтров злоумышленники сообщили пенсионерке, что оплата работы вместе с оборудованием составляет 142 тысячи рублей. Мать заявителя вынуждена была отдать эту сумму. В настоящее время по выявленным фактам проводится процессуальная проверка, по ее результатам будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

Еще один сравнительно новый способ мошенничества, который полицейские стали регистрировать на территории области, это «звонок о находке».

В ходе мониторинга сети Интернет - социальных сетей мошенники находят объявление об утрате вещей, документов и иных ценностей. После этого они совершают телефонный звонок потерпевшему или оставляют сообщение в социальной сети о находке утраченного имущества и предлагают вернуть его за вознаграждение. После того как потерпевший переводит денежные средства (обычно через услугу мобильный банк или оплачивает счет мобильного телефона), контакт с мошенниками прекращается.

Так, в полицию города Оленегорска обратилась девушка 1993 года рождения. Как пояснила потерпевшая, накануне она потеряла мобильный телефон и разместила в социальной сети объявление по этому поводу. Злоумышленник вскоре позвонил потерпевшей и сообщил, что готов вернуть телефон за вознаграждение в размере 3 тысячи рублей. Он попросил предварительно до встречи перевести деньги на номер телефона, что и сделала северянка. После этого мужчина сказал ей, что нужно проверить баланс телефона, и отключил связь.

Если у вас есть подозрения о совершении в отношении вас либо ваших родственников мошеннических или иных преступных действий, обращайтесь в полицию по телефону 02 или 112.