Мошенники развели кандалакшанку на более чем 1,6 млн рублей

В полицию Кандалакши обратилась жительница города 1936 года рождения, которая сообщила, что в период с 14 июля по 22 августа этого года неустановленное лицо завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере более 1 миллиона 600 тысяч рублей.

В ходе опроса потерпевшей следователем было установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником организации по продаже биодобавок. Ранее женщина приобретала препараты этой фирмы, поэтому поверила собеседнику. Телефонный мошенник сообщил пожилой северянке, что фирма обанкротилась и в связи с этим ей положена денежная компенсация в размере 1,5 миллиона рублей, однако для ее получения необходимо оплатить налог на сумму 1 миллион рублей. Злоумышленник сообщил ей счета для перевода денежных средств.

Всего, как установлено полицейскими, потерпевшая осуществила 13 переводов денежных средств в общей сумме не менее 1 миллиона 608 тысяч рублей.

При этом потерпевшая знала о подобных способах обмана из СМИ, неоднократно была предупреждена родственниками. При осуществлении переводов работники финансовых организаций пытались ее остановить, предупреждая о мошенничествах, однако пенсионерка, доверяя звонившему неустановленному лицу, продолжала переводить денежные средства.

Стоит отметить, что в июле текущего года после одного из переводов в размере 137,5 тысячи рублей следователем МО МВД России «Кандалакшский» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении потерпевшей неизвестным лицом, однако даже возбужденное уголовное дело и предупреждения полицейских о мошенниках не убедили пенсионерку от переводов денег неизвестным лицам, и она продолжала переводить деньги.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по факту возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».