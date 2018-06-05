Мошенники сидели в колонии и обманывали северян, проживающих на свободе

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина О., 1987 года рождения, и А., 1978 года рождения, каждый из них обвиняется в совершении мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, совершенном организованной преступной группой).

По версии предварительного следствия, злоумышленники, будучи ранее осужденными за совершении серии преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, с использованием средств мобильной связи, в соответствии с приговором суда отбывая наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Челябинской области, вступили в состав организованной преступной группы, состоящей из лиц, отбывающих наказание в указанной исправительном учреждении, направленной на систематическое извлечение материальной выгоды от хищения денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана последних в режиме телефонного разговора.

Со 2 ноября 2016 года до 25 января 2017-го обвиняемыми в составе организованной преступной группы было совершено хищение денежных средств, принадлежащих 25 потерпевшим, проживающих в Мурманске. Суммы ущерба составляют от 34 тысяч до 591 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд г. Мурманска.