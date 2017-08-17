Мошенники убедили пожилую северянку, что ей надо оплатить пошлину в 23,2 тысячи рублей, чтобы получить компенсацию

В полицию Мурманска обратилась пожилая северянка. Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился работником прокуратуры и сообщил, что её супругу положена компенсация за противоправные действия лиц, у которых он ранее приобретал лекарственные средства.

В течение нескольких последующих дней ей звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка, убеждая её, что выплаты действительно будут производиться. Для получения компенсации якобы ей необходимо оплатить пошлину в сумме 23 тысячи 200 рублей.

Введенная в заблуждение жительница областного центра через оператора-кассира перевела данную сумму. Не получив обещанную компенсацию, жительница Мурманска поняла, что стала жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело.