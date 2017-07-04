Мошенники, воспользовавшись соцсетями, выманили у северянки 7,2 тысячи рублей

В дежурную часть обратилась 20-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества. Девушка рассказала полицейским, что с аккаунта её двоюродной сестры, зарегистрированной в одной из социальных сетей, ей пришло сообщение с просьбой одолжить денежные средства. Родственница указала расчётный счёт, на который необходимо перевести деньги.

Потерпевшая, не проверив информацию, с помощью мобильного приложения в Интернете осуществила перевод денежных средств в сумме 7 тысяч 200 рублей.

Позже выяснилось, что сестра с просьбой о займе к ней не обращалась, а её страница в социальной сети была взломана неизвестными злоумышленниками.

Мурманчанка о подобных фактах обмана знала из сообщений в средствах массовой информации.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.