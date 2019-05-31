Мошенники заёмщика из Североморска превратили в кредитора, лишившегося 50 тысяч рублей

В полицию Североморска с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился пожилой житель флотской столицы. Как выяснили полицейские, мужчина в целях получения кредита разместил в сети Интернет объявление о желании получить в долг определенную сумму денежных средств, указав при этом для связи номер своего телефона. Вскоре северянину позвонил неизвестный, который представившись сотрудником банка, рассказал о выгодных кредитах и предложил перевести на указанную им банковскую карту комиссию за предоставляемые услуги. Потерпевший подтвердил свое согласие переводом оговоренной суммы.

Позднее мужчине поступил звонок от другого работника финансового учреждения. Звонивший сообщил о положительном решении по факту выдачи кредита и попросил оплатить страховой взнос, а также курьерскую доставку денег. Перечислив требуемую сумму, мужчина перезвонил «представителю кредитной организации», но номер абонента оказался уже недоступен. Поняв, что стал жертвой мошенников, житель флотской столицы обратился за помощью в правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в беседе со следователем потерпевший пояснил, что о подобных фактах мошенничества в Интернете знал из средств массовой информации, но о том, что может стать их жертвой не думал.

Следователем МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.