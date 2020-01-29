«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера

ФНПР инициировала обсуждение в Госдуме проблем работников Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. На встрече, организованной комитетом ГД по труду, парламентарии, чиновники и представители профсоюзов говорили про эффективность программ переобучения предпенсионеров, северные надбавки, транспортную доступность и, конечно, повышение пенсионного возраста.

Корреспондент «Солидарности» пришёл к выводу: важно не то, что предлагают сделать для северян, а то, кто предлагает...

Только четверть работодателей предоставили Пенсионному фонду информацию о численности предпенсионеров среди своих работников. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, выступая на заседании круглого стола, посвященного социально-трудовым проблемам, с которыми сталкиваются жители Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Депутат отметила, что это «очень беспокойный сигнал», поскольку без полной информации трудно понять, получают ли «предпенсионники» все положенные им льготы. - Что касается районов Крайнего Севера, то мы получили более 30 обращений за этот год из разных территорий, и каждый говорит: давайте вернёмся и перенастроим закон, давайте посмотрим, как идёт его реализация, давайте посмотрим, как сдвиг пенсионного возраста реально отражается на конкретных людях, - вспоминала Ольга Тимофеева. Стоит сказать, среди тех, кто требует от Госдумы ясности, не последнее место занимает ФНПР. Собственно, именно по её инициативе комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов и организовал круглый стол по «северам». И проходил он по следам VI Северной межрегиональной конференции, которую ФНПР провела в Салехарде.

- ФНПР твёрдо и последовательно обращает внимание и правительства, и парламента на то, что «северный вопрос», как мы его называем, имеет особое значение и не может рассматриваться второстепенным в общей повестке социальных вопросов, - подтвердил зампред ФНПР Давид Кришталь, выступая на круглом столе. - В качестве примера - проблемы транспортной недоступности пассажирских перевозок, медпомощи, образования и многое другое. Ещё 15 лет назад нас уверяли, что на Севере эффективен вахтовый метод работы и рынок сам расставит все акценты. ФНПР была категорически против такого подхода, но нас не услышали. Итогом стало разрушение былой социальной инфраструктуры и массовый отток трудоспособного и перспективного населения с Севера. Соответственно, профсоюзы поставили главную задачу, привлечь людей обратно на «севера» и закрепить их там путем создания выгодных условий труда и быта. Например, ФНПР уже дошла до Конституционного суда по вопросу о невключении надбавок и компенсаций в состав МРОТ. И суд принял решение: включать - нельзя. Но без законодательного закрепления это решение, считает Кришталь, «будет носить половинчатый характер». Потому что многие работодатели как будто и не знают, что есть такой суд - Конституционный. Поэтому инициировать данный законопроект, призывает профлидер, нужно в самое ближайшее время. Ещё одна задача - привлечь на Север именно молодых специалистов. Однако действующая нормативно-правовая база, указывает зампред ФНПР, «работает дискриминационно по отношению к ним». Например, молодой специалист, приехавший на северные территории, не получит процентной надбавки, пока не отработает пять лет. Но пока он их отработает - может, уже и молодым быть перестанет... А о повышении пенсионного возраста и говорить нечего.

- Это мощнейший демотиватор, который можно было только придумать, - заявил Давид Кришталь. - Причём до сих пор нет единых расчётов о том, насколько экономически целесообразно было применять эту норму к жителям северных территорий. Их пенсионное обеспечение связано с низкими зарплатами тех работников, кто занят в сельском хозяйстве и бюджетной сфере, - конкретизировал профлидер. - Данные категории не могут зарабатывать приемлемую по уровню покупательной способности пенсию.

Замминистра труда Андрей Пудов сосредоточился, в первую очередь, на переобучении предпенсионеров (хотя в этой теме, по его же словам, «специфики особой нет в отношении «северов». – Авт.). На эту цель, напомнил он, ежегодно выделяется 5 млрд рублей. Как рапортуют из регионов, переобучение прошли уже больше ста тысяч человек, и 85% из тех, кто переобучился или повысил квалификацию, трудоустроены (зачем тратили время остальные 15% - непонятно. Но, пояснил Пудов, люди сами выбирают направление обучения, Так что некоторые, возможно, взяли себе не очень востребованные специальности.).

Ещё одна затронутая чиновником тема уже непосредственно относится к северянам. Речь идёт об их проезде к месту отдыха и обратно. Точнее, о компенсации стоимости такого проезда. Сейчас в Думе лежит на рассмотрении законопроект, которым предлагается компенсировать дорогу даже в том случае, если пенсионер собирается отдохнуть за границей. Но - в разумных пределах: как раз до самой границы и от неё же обратно. И Пудов фактически пообещал положительный отзыв от правительства на этот законопроект.

- Что касается вопросов в целом пенсионного обеспечения северян, то вы знаете, что у нас был сохранен на пять лет ранее выход на пенсию для северян относительно нового пенсионного возраста, - нашел еще что-то хорошее Андрей Пудов. Сами «осчастливленные» северяне, правда, настаивают на отмене повышения пенсионного возраста вовсе. Комментируя выступление замминистра труда, первый зампред комитета ГД по труду Михаил Тарасенко привёл данные академии «WorldSkills», которая и занимается переобучением предпенсионеров. По этим данным, самыми популярными у этих учеников стали профессии «графический дизайнер» и «повар».

- Вот графические дизайнеры и повара - это то, что волнует мужчин в возрасте от 50 до 60 лет и, соответственно женщин на пять лет младше. Как же они оторваны от реальности! Но деньги-то они осваивают, выделенные из бюджета, на графических дизайнеров... - посетовал депутат.

Зампред Госдумы Ольга Епифанова, представляющая в нижней палате парламента сразу четыре северных региона, точно должна знать, о чём говорит. По её словам, «севера» - «по сути совсем другой мир». И систему регулирования трудовых отношений, которая складывалась здесь десятилетиями, ломать не следует. А вот недостатки исправлять - на здоровье:

- (Работодателям) приходится игнорировать правовую природу стимулирующих выплат, и за счёт манипулирования ими получать некий усредненный результат, при котором труд квалифицированных и неквалифицированных работников оценивается одинаково, - рассказывает депутат.

- Фактически сейчас в регионе зарплата уборщицы равна зарплате учителя или молодого врача, которые вышли из института и приступили к работе. Вопрос: зачем было учиться? Ольга Епифанова предлагает увеличить минимальные должностные оклады до МРОТ и законодательно закрепить, что в МРОТ не входят надбавки. По её мысли, это позволит дифференцировать оплату труда и искоренить доплаты до МРОТ. С другим предложением многие бы, наверное, поспорили: определять районные доплаты не в виде процентов от зарплаты, а в абсолютных значениях (поскольку на людей с разными зарплатами действуют одинаковые неблагоприятные природные факторы). А пока приходится констатировать то, что есть: «Несмотря на обещание правительства защищать возрастных работников от ущемлений, несмотря на закрепленные в нашем законодательстве преференции в отношении северян, ситуация лучше не становится. По-прежнему рабочих мест нет, социальная инфраструктура никакая, транспортная доступность плохая, - перечисляет депутат. - Добавим сюда: цены запредельные, «коммуналка» в два раза выше средней по стране... А тут ещё и пенсионный возраст повысили. Считаю, что возвращать прежние условия выхода на пенсию для жителей этих регионов надо обязательно! И ведь мало кто с этим не согласится в профсоюзной среде (если кто-то вообще такой найдётся). Но, при всём уважении к Ольге Епифановой, хотелось бы услышать эти слова от представителя другой фракции, которая, так сказать, побольше. А пока остаётся только надеяться, что эта встреча была не просто «про поговорить». Ведь Север, сколько ни говори, продолжает пустеть...