Московские мошенники наживаются на доверчивости северян

В Апатитах полицейскими зарегистрировано телефонное мошенничество, совершенное в крупном размере.

В дежурную часть полиции города Апатиты с заявлением о хищении денежных средств обратился 64-летний житель. Мужчина рассказал, что ему на мобильный телефон поступил вызов с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что со счёта карты потерпевшего предпринята попытка списания денежных средств.

Для исправления сложившейся ситуации абонент предложил северянину следовать его инструкциям. В частности, потерпевшего попросили перевести денежных средств со всех его счетов на резервный счёт банка для их сохранности.

Согласившись, и поступив таким образом, лишь позже потерпевший обнаружил, что лишился в общей сложности 530 тысяч рублей. Он догадался, что его обманули, и обратился за помощью в органы внутренних дел. Мужчина пояснил, что знал о подобных видах преступлений, но не предполагал, что подобное может произойти и с ним.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту мошенничества полицейскими возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Установлено, что злоумышленник вел переговоры с телефона, зарегистрированного на территории города Москвы.