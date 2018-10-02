Московские полицейские кошмарят мурманский бизнес, или «Бизнес-Мент 6: следствие ведут дилетанты»

«Арктик-ТВ» завтра, 3 октября, расскажет, как московские полицейские кошмарят мурманский бизнес.

Почему в коммерческие организации следователи приходят в компании вооруженных бойцов спецподразделений? Зачем людей заставляют стоять по три часа в коридорах без возможности позвонить близким и сходить в туалет? Почему столичные сотрудники полиции не хотят следовать букве закона?

Все эти вопросы прозвучат в новой части специального репортажа «Бизнес-Мент 6: следствие ведут дилетанты».

Очередное расследование о деятельности наших правоохранительных органов «Бизнес-Мент 6: следствие ведут дилетанты» смотрите завтра в 19.00 и 21.00 на телеканале «Арктик-ТВ» и в нашей группе «ВКонтакте».