Москва не собирается никому уступать лидерство в арктических исследованиях – Артур Чилингаров

Специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров считает, что рекорд грузопотока по Северному морскому пути будет вновь побит в 2017 году. Такое мнение он выразил в докладе, представленном на встрече представителей стран-участниц Арктического совета, передает ТАСС.

«Грузопоток, формирующийся на ямальском (заводе) СПГ и Новопортовском месторождении, привел к тому, что в прошлом году грузоперевозки по Северному морскому пути возросли до 7,2 миллионов тонн и впервые превысили перевозки советского периода, - отметил он. - В этом году, судя по всему, и этот рекорд будет перекрыт».

По словам спецпредставителя главы государства, в первой половине августа ежедневно на трассе Севморпути находилось более 100 российских и иностранных судов, включая первый тяжелый газовоз арктического класса «Кристоф де Маржери». «Происходящие изменения климата привели к быстрому потеплению в Арктике и значительному сокращению ее ледяного покрова, - отметил он. - Эти процессы открывают нам возможность практической разработки углеводородных ресурсов на арктическом шельфе и существенно расширяют окно возможности использования Северного морского пути».

Одним из важных шагов для сохранения природной среды региона Чилингаров назвал подготовленное Арктическим советом соглашение о предотвращении загрязнений нефтью морской среды Арктики, а другим - обязательное соблюдение начиная с этого года требований Арктического кодекса.

Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что Москва не собирается никому уступать лидерство в арктических исследованиях. «В начале ноября этого года мы планируем организовать дрейфующую научно-исследовательскую станцию «Северный полюс-41». Станция будет организована путем вмораживания в лед ледокола, который станет безопасной базой для полярников, - рассказал он. - Наша научная программа дрейфа открыта для широкого международного участия и я приглашаю здесь присутствующих обдумать возможность работы своих специалистов на каком либо этапе дрейфа российской дрейфующей станции «Северный полюс-41».