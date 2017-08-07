Москвич-мошенник развёл доверчивого северянина на 14 тысяч рублей

В полицию Мурманска обратился пенсионер с заявлением о мошенничестве. Житель областного центра 1955 года рождения сообщил сотрудникам полиции, что нашёл во Всемирной паутине сайт, на котором продаются товары и запчасти для автомобилей. Связавшись с «продавцом» запчастей по телефону, указанному на сайте, он заказал 19 июля текущего года запчасти для своего автомобиля. Неизвестный сообщил мурманчанину, что за товар необходимо перевести предоплату в сумме 14 тысяч рублей, и продиктовал номер банковской карты. Пенсионер перевел через банкомат денежные средства.

Спустя две недели, не получив заказанный и оплаченный товар, пенсионер попытался дозвониться до лжепродавца. Телефоны оказались заблокированными. Поняв, что стал жертвой мошенников, житель Мурманска отправился писать заявление в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело. В ходе проверочных мероприятий оперативники установили, что потерпевший общался с «продавцом» запчастей для автомобиля по телефонам, зарегистрированным в г. Москва.