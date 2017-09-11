Москвичи осилили бездорожье международной гонки «Арктик трофи»

В этом году в XXIV раз на северном бездорожье при поддержке областного комитета по физической культуре и спорту состоялись соревнования «Арктик трофи».

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, на линию старта 3 сентября вышли 13 экипажей, однако спустя неделю до финала добрались только 9: остальные сошли с пробега из-за серьёзных повреждений. Все шесть этапов самая горячая борьба разворачивалась между четырьмя командами - двумя чемпионскими дуэтами из Москвы, экипажем апатитчан и норвежской командой. Поломки в пути добавляли интриг: на третьем этапе столичный «Нимал» часть трассы проехал задним ходом, а апатитская «Тёмная лошадка» и вовсе заглохла в лесу, на сутки выбыв из гонки. На остальных спецучастках апатитчане пытались наверстать упущенное, тем временем московский «Экипаж 14» еле уцелел, когда переправлялся через водоём. Между тем с небольшим отрывом лидеров преследовал норвежский «Викинг», не смотря на уроны, которые наносило бездорожье.

Лидером последнего этапа, который состоялся 9 сентября, стала апатитская «Тёмная лошадка», однако в общем зачёте заняла лишь четвертое место. Победителями «Арктик трофи 2017» объявлены: 1 место - команда «Нимал» (г.Москва), 2 место - команда «Экипаж 14» (г.Москва), 3 место - команда «Викинг» (Норвегия).

По мнению директора клуба «Арктик трофи» Владимира Ежова, гонка вышла напряженной, хотя по скорости прохождения заняла и немного времени. Другой вопрос - уровень подготовки спортсменов. Безусловно, в большинстве своём - это опытные «игроки», которые много лет набирались опыта на бездорожье. Однако трофи-рейды – это, прежде всего, образ жизни, для которого не существует ни международных, ни профессиональных границ. Поэтому в следующем году здесь ждут больше участников, в том числе от предприятий Мурманской области и с большим количеством иностранных флагов.