Мост через Тулому демонтируют, но через два года построят новый

В Коле легендарный мост через реку Тулому 1952 года постройки завершает свою службу и подлежит полной разборке, на его месте будет возведён новый с иными очертаниями и параметрами.

Согласно распоряжению ФКУ Упрдор «Кола» от 8 августа 2019 года № 153/П, в связи с началом строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км 1388+134 автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия, Мурманская область» вводится временное ограничение движения посредством закрытия проезда по участку автодороги и мосту на период с 10 сентября 2019 года по 5 ноября 2021 года.

На период большой мостовой стройки в Коле пешеходное сообщение между берегами Туломы сохранится, пусть и в несколько изменённом виде, а вот проехать на автомобиле на другой берег станет возможным только по мосту через Кольский залив в Мурманске.

«Мурманскавтодор» просит водителей учесть данную информацию при планировании своих поездок в зоне предстоящей реконструкции мостового перехода через реку Тулома, а также обращает внимание на увеличение, в связи с этим, интенсивности движения на мостовом переходе через Кольский залив и необходимость неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.