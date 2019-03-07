Мост в районе микрорайона Лесозавод планируется отремонтировать летом

В этом году на летний период запланированы работы по капитальному ремонту моста через реку Лупче-Савино, расположенного в микрорайоне Лесозавод Кандалакши. Необходимость осуществления данных мероприятий обусловлена проведенным ранее техническим обследованием объекта.

Как сообщает администрация муниципалитета, вся необходимая проектно-сметная документация на выполнение ремонта уже разработана и прошла обязательную государственную экспертизу. Благодаря участию администрации Кандалакши в конкурсе, на данные цели была выиграна субсидия из регионального бюджета, размер которой составил около 20 миллионов рублей. Помимо самого моста в рамках летних ремонтных работ будут отремонтированы и подъездные пути, ведущие к переправе.