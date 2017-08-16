Мост в Шонгуе закрыт, начались совещания

Председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Воротников принял участие в выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кольского района по вопросу «О дополнительных мерах безопасности людей и обеспечении альтернативного проезда транспортных средств и перехода граждан и служащих войсковой части № 77360-У в левобережную часть нп.Шонгуй в связи с обрушением опоры аварийного моста через реку Кола в нп.Шонгуй».

В ходе осмотра аварийного моста, обсуждались вопросы, с привлечением местного населения, об обеспечении пожарной безопасности жилого сектора левобережной части нп.Шонгуй.

В ходе совещания выработаны решения, меры и рекомендации по обеспечению пожарной безопасности в нп.Шонгуй.