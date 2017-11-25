Мост в Шонгуй: установлен пропускной режим, который не препятствует передвижению местных жителей и проезду спецтранспорта

По инициативе командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова в посёлке Шонгуй Мурманской области вчера состоялось выездное рабочее совещание по поводу эксплуатации механизированного автодорожного моста, установленного через реку Кола подразделениями центра материально-технического обеспечения флота в ходе тактико-специального учения.

В совещании приняли участие представители командования Северного флота, правительства Мурманской области, руководство Кольского района и муниципалитета. Были обсуждены вопросы организации пропускного режима через мост, который является собственностью Министерства обороны, проезда автомобилей экстренных служб и местных жителей, работающих в воинских частях, и проживающих на другом берегу реки Кола.

Глава Кольского района Александр Лихолат рассказал, какие действия предпринимает районная администрация по содержанию подъездов к временной переправе, а также для организации восстановления стационарного моста через Колу.

В настоящее время в целях соблюдения безопасности важного объекта силами воинских частей, дислоцированных в районе посёлка Шонгуй, организована охрана моста и установлен пропускной режим, который не препятствует свободному передвижению пешеходов из числа местных жителей. Проезд автомобильного транспорта через мост осуществляется в экстренных случаях и в интересах, связанных с обеспечением задач, возложенных на военное ведомство.

Транспорт экстренных служб - скорой помощи, МЧС, полиции - через мост пропускается беспрепятственно. Другой транспорт при необходимости будет допускаться через мост по предложениям от местного муниципалитета, сообщает пресс-служба Северного флота.