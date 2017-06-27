«Мото-драйв» выявил лучших гонщиков

В Кировске в рамках I этапа Кубка молодёжи Мурманской области по мотокроссу, посвященного Дню России, прошли открытые областные соревнования «Мото-драйв». В соревнованиях приняли участие спортсмены в четырех возрастных категориях.

Призовые места распределились следующим образом: в возрастной категории от 4 до 8 лет первое место занял кировчанин Максим Фаткулин; в возрастной категории от 8 до 12 лет на первом месте кировчанин Михаил Пичуев, на втором – Константин Вербовский из города Полярные Зори, третье место у Богдана Зазубика из Кандалакши.

В возрастной категории от 11 до 15 лет первое место завоевал Илья Виноградов из Кандалакши, на втором месте кировчанин Михаил Артемьев, на третьем – Кирилл Гарбарынин из города Полярные Зори.

В классе «Юниоры» (возраст участников от 14 лет до 21 года) на первом месте – житель Кировска Семён Михайлов, второе место занял Даниил Горячевский из Мончегорска, на третьем месте – Олег Нефедов из Ревды.

В командном зачёте первое место в упорной борьбе заняла команда «Мото – Хибины» из Кировска; второе место заняла команда спортивно-технического клуба ДОСААФ из города Кандалакши; на третьем месте команда из города Полярные Зори – спортивно-технический клуб «Арктика».

Мероприятие организовано в рамках реализации проекта «Открытые областные соревнования по мотокроссу «Мото-драйв» – победителя областного конкурса проектов для детских и молодёжных общественных объединений, организуемого Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.