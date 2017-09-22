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Мурманская область. Арктика22.09.17 16:51

Мотострелки Северного флота, высадившись с кораблей на необорудованное побережье острова Котельный, захватили береговой плацдарм

Подразделения арктических мотострелков Северного флота при поддержке корабельной авиации провели учебную высадку морского десанта на побережье острова Котельный архипелага Новосибирских островов.

Как сообщает пресс-служба СФ, с борта большого противолодочного корабля «Североморск», возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолета Ка-27, которые доставили на западное побережье острова Котельный десантно-штурмовые группы морских пехотинцев.

Затем к высадке морского десанта приступил большой десантный корабль «Кондопога». На необорудованное побережье высадились три мотострелковых и один минометный взвод арктической бригады, девять многоцелевых бронированных транспортеров МТ-ЛБВ, оснащенных крупнокалиберными пулеметами «Корд», БТР-80 и двухзвенный вездеход на гусеничном ходу «Витязь».

После высадки с десантного корабля на необорудованное побережье, арктические мотострелки при поддержке штурмовых групп морской пехоты отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма. Личный состав подразделений арктической мотострелковой бригады огнем из автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов уничтожил условных диверсантов.

За время пребывания отряда кораблей у Новосибирских островов североморцы также провели учения разнородных сил по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб.

Напомним, ранее арктические мотострелки Северного флота впервые в современной российской истории совершили высадку на самую северную материковую часть Евразии - мыс Челюскин и приняли участие в межвидовых учениях по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.

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