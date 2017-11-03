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Мурманская область. Арктика03.11.17 15:24

«Мой любимый Мурманск» для кого-то оказался нелюбимым!

Каждый год яркие гирлянды и световые композиции, которыми украшены все округа заполярной столицы, радуют мурманчан и гостей города. Почти 50 световых конструкций и около 5 тысяч световых элементов поднимают настроение горожанам долгой полярной ночью.

К сожалению, не исключены случаи вандализма, когда злоумышленники разбивают плафоны, ломают элементы фигур и скамейки. Так, на подъёме к Семеновскому озеру в очередной раз была повреждена световая консоль «Мой любимый Мурманск». Были сломаны две буквы композиции. Сотрудники муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» оперативно их демонтировали и восстановили.

– Сегодня мастера подвели к световой консоли электричество, и вечером, когда в городе будет включено освещение, все заработает в штатном режиме, - рассказала заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Наталья Павлюк.

Не стоит забывать, что только  бережное отношение мурманчан к праздничному убранству города позволит любоваться гирляндами и световыми скульптурами как можно дольше.

– Большинство световых конструкций в Мурманске установили к 100-летнему юбилею, - напомнил депутат совета депутатов города Мурманска Евгений Суханов, - нам бы хотелось, чтоб они еще много лет радовали жителей. Очень обидно, что из-за таких хулиганских действий приходится тратить силы и средства на восстановительные работы.

 

 

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