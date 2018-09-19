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Мурманская область. Арктика19.09.18 16:24

Мойва держит показатели вылова Северного бассейна «на плаву»

По состоянию на 19 сентября общий объём вылова водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 3,83 млн тонн, что на 5,7% (или на 206,3 тысячи тонн) больше показателя на аналогичную дату прошлого года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне объём добычи водных биоресурсов превышает уровень прошлого года на 48 тысяч тонн и составляет 490 тысячи тонн, за счёт добычи мойвы в объёме 66 тысяч тонн. На промысле трески вылов составляет 298 тысяч тонн, объём меньше показателей прошлого года на 24,8 тысячи тонн. Пикши также освоено меньше, чем в прошлом году на 9 тысяч тонн -  72,2 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств за счёт вылова в зоне Мавритании российские пользователи работаю с преимуществом относительно прошлогодних цифр на 12,4 тысячи тонн, выловлено 334 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 172,4 тысячи тонн, что ниже уровня прошлого года на 55,9 тысячи тонн за счёт снижения количества судов на промысле.

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